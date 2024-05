Projeto busca transformar vidas através da arte e da dança.

A Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC), o Ministério da Cultura e o Grupo Maringá tem a honra de anunciar o evento de lançamento do “Bom de Nota, Bom de Dança 2024”, um projeto inovador que visa oferecer oportunidades artísticas através do ensino da dança para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na cidade de Itapeva, São Paulo.

O evento de lançamento está marcado para o dia 11 de junho de 2024, às 19h00, no Auditório da Escola Thereza Silveira Mello, localizado na R. Josino Brizola Santos, 123 – Vila São Miguel, Itapeva. Esta iniciativa tem como objetivo principal promover a formação integral desses jovens, utilizando a dança como uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento pessoal e social.

O projeto oferece aulas gratuitas de balé e danças urbanas para crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, proporcionando-lhes acesso a atividades culturais de qualidade. As aulas acontecem duas vezes por semana, ao longo de 11 meses, com o objetivo de atender 210 crianças e adolescentes regularmente matriculados na rede pública de ensino.

“Levar acesso à cultura é extremamente importante, principalmente quando falamos de pessoas em vulnerabilidade social e como isso é elitizado em nossa sociedade. Por meio dos projetos estamos garantindo um direito inerente ao indivíduo e que está descrito da CF e no estatuto da criança e do adolescente, o acesso à cultura e ao lazer, ampliando seu repertório social”, afirma Thamires Gomes, Assistente Social da Associação Pró-Esporte e Cultura.

O “Bom de Nota, Bom de Dança 2024” é realizado pela APEC em conformidade com a Lei de Incentivo à Cultura (LIC), conta com apoio da Secretária da Educação de Itapeva e com patrocínio do Grupo Maringá, reforçando o compromisso social e cultural dessas organizações com a comunidade de Itapeva.

Sobre a APEC:

A Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC) é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover o acesso à educação, à cultura e ao esporte para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.