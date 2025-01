Grave acidente entre carro e carreta é registrado em Itaberá

Segundo informações, um motorista que estava embriagado teria invadido a pista contrária e causado o acidente.

Na madrugada de sexta-feira para sábado, dia 18, um grave acidente foi registrado na SP-258, a Rodovia Francisco Alves Negrão, em Itaberá. Um carro bateu com uma carreta carregada de abóboras, que teve a carga espalhada pela pista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária ao portal g1, o motorista que invadiu a pista contrária e ocasionou a colisão confessou ter bebido, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi multado, levado à Delegacia, porém não foi preso.

Já a Artesp informou que um passageiro do carro foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

(Imagem: Artesp)