Motorista é preso pela GCM de Itapeva por embriaguez ao volante

Na noite de terça-feira (14), a Guarda Civil Municipal de Itapeva realizava apoio à Secretaria de Desenvolvimento Social nas abordagens sociais, que visam atender pessoas em situações de vulnerabilidade. Quando as equipes passavam pelas imediações do Poupatempo, se depararam com um veículo Kombi que transitava na contramão de direção, então os policiais da GCM abordaram o veículo e logo perceberam que o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Questionado o condutor sobre ter ingerido bebidas alcóolicas, ele disse que sim, convidado a ser submetido ao teste de alcoolemia, se negou. Então os Policiais da GCM passaram a preencher o anexo II da Resolução, onde foi aferido que o condutor apresentava sinais de alteração na capacidade psicomotora. Convictos da infração delituosa, deram voz de prisão ao condutor e a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial.

A Autoridade de Polícia Judiciária, tomou conhecimento dos fatos e ratificou a voz de prisão, autuando o condutor em flagrante delito, por conduzir veículo automotor sobre a influência de álcool. A GCM ainda realizou todas as medidas administrativas em relação às infrações de trânsito. Ao final, o condutor foi recolhido preso na carceragem local e permaneceu à disposição da Justiça.