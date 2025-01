Sebrae-SP oferece vaga para aprendiz no Sudoeste Paulista

Os candidatos deverão efetuar a sua inscrição e realizar a prova online, que é gratuita, pelo site do CIEE https://pp.ciee.org.br/vitrine/12938/detalhe, até às 12h do dia 20 de janeiro

O Sebrae-SP, por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está com inscrições abertas para o preenchimento de uma vaga de aprendiz no Escritório Regional Sudoeste Paulista.

Para se inscrever o candidato (a) deve ter idade entre14 e 21 anos e 11 meses; não ter atuado como jovem aprendiz no arco administrativo; deve estar cursando no mínimo a 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental (período noturno) ou o Ensino Médio do 1º ao 3º ano (período noturno); formados no Ensino Médio, sem ingresso no Ensino Superior e ter renda familiar per capita de até um salário-mínimo nacional.

O processo seletivo é dividido em três fases. A primeira trata-se da inscrição e prova online objetiva no site do CIEE até o dia 20 de janeiro; a segunda é entrevista com o CIEE (no período de 23 de janeiro a 7 de fevereiro);e a terceira é a entrevista com o Sebrae-SP (de 11 a 14 de fevereiro).

A prova online objetiva é composta por 20 questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática.

O aprendiz será contratado para desenvolver a capacitação prática em diversas áreas do Sebrae-SP e, participará da capacitação teórica do Programa Aprendiz Legal em Arco Administrativo, que será ministrado nas dependências do CIEE, localizada na região de atuação pertencente a esta cidade.

A jornada de trabalho é das 9h às 15h ou das 10h30 às 16h30 (6 horas diárias). O jovem realizará um dia de capacitação regular (semanal) nas dependências determinadas pelo CIEE e o restante do mês será realizada a capacitação prática no Sebrae-SP.

O aprendiz será remunerado com salário mínimohora, auxílio refeição de R$ 25,00/dia, vale transporte e assistência médica. A definição do horário de trabalho será definida pelo Sebrae-SP de acordo com necessidade da instituição. O edital completo pode ser visualizado por meio do link https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/trabalhe_conosco/a01_2025-jovem-aprendiz-escritorio-regional-sudoestepaulista,7e5057fa77154910VgnVCM1000001b00320aRCRD

Serviço:

Processo Seletivo Jovem Aprendiz Sebrae

Inscrição e prova: Até às 12h do dia 20 de janeiro

Local: https://pp.ciee.org.br/vitrine/12938/detalhe

Edital completo: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/trabalhe_conosco/a01_2025-jovem-aprendiz-escritorio-regional-sudoeste paulista,7e5057fa77154910VgnVCM1000001b00320aRCRD