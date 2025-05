Nova Campina recebe nova fonoaudióloga para atendimento no Centro de Especialidades

A Prefeitura de Nova Campina anunciou a contratação de uma nova profissional para reforçar a equipe de saúde do município. A fonoaudióloga Dra. Andreia passa a atender a partir de amanhã no Centro de Especialidades duas vezes por semana, oferecendo suporte fundamental na área da comunicação e desenvolvimento infantil, com foco especial em pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

A recepção oficial aconteceu na tarde desta terça-feira, 6 de maio, com a presença do prefeito municipal Júnior e do secretário de Saúde, Matheus Sabino. Durante o encontro, ambos deram as boas-vindas à nova profissional e destacaram a importância da ampliação dos serviços de saúde especializados no município.

Dra. Andreia é especializada em ABA (Análise do Comportamento Aplicada), uma abordagem terapêutica baseada em evidências científicas, reconhecida internacionalmente por seus resultados no desenvolvimento de habilidades de comunicação, sociais e comportamentais, especialmente em pessoas com autismo.

O prefeito Júnior destacou o compromisso da gestão com a saúde e inclusão:

“A chegada da Dra. Andreia representa mais um passo importante no fortalecimento da nossa rede de saúde. Sabemos o quanto é essencial oferecer atendimento especializado, principalmente para as famílias que convivem com o autismo. Com sua experiência em ABA, temos certeza de que ela fará uma grande diferença na vida de muitas crianças e suas famílias em Nova Campina. Continuamos firmes no propósito de cuidar das pessoas, com respeito, dedicação e responsabilidade.”

A nova contratação reforça o compromisso da Prefeitura de Nova Campina com uma saúde pública mais humanizada, acessível e preparada para atender às necessidades específicas da população.

(Via Assessoria de Imprensa de Nova Campina)