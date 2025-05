Sebrae-SP oferece curso de marketing digital para potencializar o turismo no Alto Vale do Ribeira

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Associação Comercial, COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e Portal da Mata Atlântica, irá promover no município de Apiaí o curso ‘Aprenda técnicas e estratégias de branding e marketing digital para o setor de turismo’. A capacitação acontece de 5 a 16 de maio, das 18h às 22h, na EMEIEF Ala, localizada à Praça Francisco Xavier da Rocha, 8, Centro. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Com vagas limitadas (por ordem de inscrição), o curso é gratuito e voltado para empreendedores do setor, profissionais e estudantes interessados em aprimorar suas estratégias digitais no setor turístico.

“O Sebrae-SP acredita no turismo da região e desta forma pretende capacitar pessoas dispostas a aprender e empreender nesta área promissora no Alto Vale do Ribeira. O curso é voltado para empreendedores do turismo, seja com uma agência de viagem, guia turístico, hospedagem, alimentação, eventos, cultura, marketing e publicidade, que deseja aprender a desenvolver estratégias de gestão de marcas e se destacar no setor turístico”, completa o consultor de negócios do Sebrae-SP, André Scalco.

SERVIÇO

‘Aprenda técnicas e estratégias de branding e marketing digital para o setor de turismo’

Data: 5 a 16 de maio

Horário: 18h às 22h

Local: EMEIEF Ala

Endereço: Praça Francisco Xavier da Rocha, 8, Centro – Apiaí

Inscrições: https://bit.ly/MarketingTurismoApiaí