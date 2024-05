Itapeva está participando dos Jogos da Melhor Idade – JOMI, que este ano acontece na cidade de Campo Limpo Paulista.

Nesta segunda-feira (27) teve a estreia da equipe Itapevense nos Jogos. Na ocasião, Vôlei Adaptado Feminino que nosso time 60+ encarou as atletas de Angatuba e mesmo com um excelente desempenho, as atletas itapevenses acabaram perdendo por 2 sets a 0.

As equipes itapevenses seguem na disputa dos Jogos da Melhor Idade – JOMI.