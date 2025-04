Estamos de Olho, edição 1338 (11/04/2025)

100 dias

“É pouco tempo para avaliar uma gestão em apenas 100 dias”. De fato! Mas podemos analisar alguns pontos, mesmo que ainda sutis.

100 dias – Parte 2

É humanamente impossível “arrumar” a casa em 100 dias. São anos de gestões anteriores que deixaram suas marcas de abandono, destrato com a cidade e a população, enfim. Como obter resultados rápidos?

100 dias – Parte 3

Não somente no Executivo, mas também no Legislativo. O que mudou até o momento? Algo chamou atenção? Cabe lembrar que alguns dos 15 parlamentares já faziam parte da Casa de Leis…

Aliado ou adversário?

Até que ponto as redes sociais contribuem para a gestão pública, no caso de uma prefeitura? Sucesso no TikTok, principalmente, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga viralizou seus vídeos de uma cidade perfeita. Mas nesta semana, uma reviravolta o colocou como investigado em um suposto desvio de verbas da saúde. E agora?

Poder em mãos erradas

As redes sociais podem sim contribuir para diversas áreas. Durante a pandemia, muitos de nós tivemos que nos reinventar e trabalhar diante do virtual devido ao lockdown. Tantos profissionais e comerciantes cresceram (e muito) em seus negócios. Mas nas mãos erradas, o que era para alavancar, pode acabar virando âncora…

Tristeza

A morte do garoto de 13 anos na represa do parque Pilão d’Água comoveu a população de Itapeva e região. Uma criança que teve a vida ceifada precocemente. Nossos sentimentos a todos.

Tristeza – Parte 2

Mais uma morte. Mais uma família devastada. E muitos questionamentos. Em posts nas redes sociais vimos inúmeros comentários do tipo “o que ele foi fazer lá?”, “onde estavam os guardas do local?”, “por que não buscaram ajuda?”… Questionamentos que neste momento não agregam em nada. É necessário pensar em medidas de proteção para o Parque Pilão d’Água, com certeza, mas agora precisamos ter compaixão com a família que tanto sofre.

Uma luta de todos

Os casos de Dengue continuam subindo em Itapeva e também cidades da região. Dos bairros Itapevenses, o jardim Bela Vista segue liderando o ranking com maior número de casos positivos: 43. Um sinal de alerta para a população também se conscientizar e cuidar da sua casa, do seu espaço de convívio. É grave e mata. Cuide dos seus!

Cuide-se

Está disponível nos Postos de Saúde a vacina contra a Gripe para os grupos prioritários, como idosos, gestantes, com comorbidades, entre tantas outras. Mais uma questão de saúde que merece sua atenção. Você já fez sua parte e se protegeu? Ou levou seu ente querido para ser vacinado (a)?