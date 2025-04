1º Festival de Damas e Xadrez acontece em Itapeva neste sábado (12)

A Secretaria de Esportes de Itapeva informa que o 1º Festival de Damas e Xadrez acontece no dia 12 de abril, a partir das 13h, na nova sede da SEMJEL (Av. Dr. José Ermírio de Moraes, 438, Centro). O evento contará com congresso técnico e torneios para jogadores de todos os níveis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente no congresso técnico.

O torneio de Xadrez será dividido nas categorias Sub-20 e Adulto, com partidas no sistema suíço e ritmo de jogo de 15×15 minutos por jogador. Já o torneio de Damas será disputado no sistema todos contra todos, com partidas no formato MicroMatch, onde cada jogador enfrenta o adversário com ambas as cores.

A pontuação será a mesma para ambas as modalidades: 2 pontos por vitória, 1 por empate e 0 por derrota. Os critérios de desempate no xadrez incluem confronto direto, Buchholz e número de vitórias, enquanto no torneio de damas serão considerados confronto direto, Progress, Buchholz e Median Buchholz. Os participantes que possuírem relógios poderão utilizá-los nas partidas.

Mais informações pelo telefone 0800 000 4673 – Ramal 2110.