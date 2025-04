Editorial – 100 dias de Governo Coronel Adriana Duch (11/04/2025)

Chegamos aos CEM dias da nova gestão, comandada no Executivo pela prefeita Coronel Adriana Duch, o vice-prefeito Generci Neves e seus secretários.

Por um lado, os gestores públicos enfrentam problemas de trabalhos anteriores, que deixam reflexos atualmente. Do outro, a população cobra constantemente por resultados visíveis e, de certa forma, imediatos.

Embora entenda-se que as reuniões para resolver os problemas da cidade se fazem necessárias, cabe ressaltar a ânsia do povo em ver com os próprios olhos os resultados acontecendo. Como, por exemplo, com os serviços de poda, limpeza e roçada, que consideravelmente deixam a cidade com “outra cara”. Pelo divulgado nas redes sociais oficiais do Executivo, tais serviços estão sendo realizados em diversos bairros.

Um ponto que chama bastante atenção é a questão da transparência em relação ao “rombo” deixado financeiramente nos cofres públicos pela gestão anterior. A equipe da Coronel informou no início que as contas não batiam e apontou o déficit financeiro. Nesta última semana, foi divulgado que o Executivo terá um financiamento a ser pago em 10 anos com a Caixa Econômica para “colocar a casa em ordem”, medida adotada pela gestão que dividiu opiniões também.

Talvez expor claramente os números preocupantes do financeiro seja uma medida necessária para que as cobranças se tornem menos incisivas neste momento.

Outra questão bastante apontada seria sobre o quadro de secretários municipais, os quais munícipes cobram por resultados eficientes em prol do povo, porém, alguns não apareceram até agora…

Um “toma lá, dá cá” normal de se ver no âmbito político, mas que merece atenção para que não saia do controle. Ao que parece, a prefeita que fazer, está com ânsia pela mudança, mas algumas ações serão a médio e longo, talvez bem longo prazo. Entretanto, o povo também anseia por mudança, mas imediata, já que vem sofrendo com o abandono do poder público há tanto tempo.

Eis a questão: onde estavam os críticos assíduos nos últimos anos? Ou os problemas da cidade surgiram nos últimos 100 dias também? Qual sua opinião?

Tenha uma boa leitura!