EM Prof. Juarez Costa visitou o Museu Afro Brasil

No dia 28 de março, sexta-feira, a escola municipal quilombola Professor Juarez Costa realizou uma significativa visita ao Museu Afro Brasil, situado na cidade de São Paulo. Participaram da atividade os alunos, seus responsáveis, membros da comunidade local, a equipe escolar, além de representantes das Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Turismo.

A visita foi uma ação promovida por meio de uma parceria entre o Museu e o Quilombo do Jaó, comunidade à qual a escola está inserida, refletindo o compromisso com a valorização da cultura afro-brasileira e o fortalecimento de laços educacionais e culturais. Para além de uma visitação, todos os presentes, foram recebidos e acolhidos por uma equipe extremamente competente que os surpreendeu com uma aula que perpassou pela história do criador do Museu, o artista, curador e gestor visionário, Emanuel Araujo, até o acervo que abarca diversos aspectos dos universos culturais africanos a afro-brasileiros, com temas que registram a trajetória histórica e as suas influências.

Foi um dia de muito aprendizado e um passo muito importante para toda a comunidade quilombola que reside no Quilombo do Jaó.