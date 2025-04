Veículo pega fogo no Jardim América

Na manhã desta terça-feira (01), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em veículo no Jardim América, em Itapeva. O fato foi registrada na Avenida Vaticano.

De acordo com a motorista do veículo, ao transitar pelo local, o painel do carro acendeu e percebeu que o freio não estava respondendo ao comando. A mulher conseguiu estacionar o automóvel e assim que saiu do carro, o incêndio começou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou ao local começou a combater as chamas.

O incêndio foi contido e foi verificado que o fogo consumiu toda a parte do motor e do interior do carro.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou o ocorrido. Ninguém se feriu.