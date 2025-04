Palestra do Prof. Gretz reúne grande público em Itapeva em prol ao Mãe da Vida

Aconteceu no último dia 25 de março, uma palestra em prol a Comunidade Terapêutica Mãe da Vida com o Professor Gretz, um dos palestrantes motivacionais mais requisitados para eventos e convenções, tendo se apresentado em encontros internacionais, como no Japão e Estados Unidos, além de outros países.

Em Itapeva, o tema abordado foi “A Força do Entusiasmo”, reunindo um grande público.

A prefeita de Itapeva, Adriana Duch Machado prestigiou, dizendo que foi muito inspirador. “A palestra foi marcada por uma dose poderosa de inspiração, aprendizado e uma energia contagiante. Parabéns aos organizadores pelo sucesso do evento”, destaca.

Lembrando que a palestra foi beneficente e a renda arrecadada revertida para a comunidade terapêutica “Mãe da Vida”, que auxilia na reabilitação de pessoas em situação de dependência química.