A Secretaria de Esportes de Itapeva parabeniza as atletas do Vôlei Adaptado que participaram da 5ª etapa do campeonato da Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado, em Salto-SP, no último sábado (08).

O time itapevense feminino 58+ enfrentou a equipe de Campo Limpo e venceu por 2 sets a 1. Já a equipe 45+ também demonstrou muito talento em quadra e levou a melhor ao enfrentar a equipe de Tatuí e ganhando também por 2 sets a 1. O destaque da partida do 45+ ficou para a atleta de Itapeva Valéria.