O morador de rua de 48 anos, golpeado com faca há pouco mais de duas semanas na Vila Maria em Buri/SP, não resistiu e faleceu no final de semana. O corpo dele foi sepultado neste domingo (9) no Cemitério Municipal.

O crime aconteceu na noite do dia 23 de maio na Vila Maria. Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima foi atraída para um terreno baldio e posteriormente golpeada com uma faca. O homem sofreu ferimentos na região do abdômen e foi inicialmente socorrido ao Pronto Atendimento, antes de ser transferido para procedimento cirúrgico em Itapeva/SP.

Ainda de acordo com o registro de ocorrência, o suspeito disse à GCM que a motivação do crime seria o morador de rua supostamente ter mexido com sua filha, informação que segundo os guardas seria investigada. Na ocasião ele foi preso e levado ao Plantão Policial de Itapeva, mas foi liberado.

A irmã da vítima entrou em contato com o Buri Conectado e contestou a versão dada pelo suspeito. Ela preferiu não gravar entrevista, mas em privado disse que ele não tinha filha e que havia mentido à GCM.

A Polícia instaurou um inquérito policial por Homicídio Qualificado e vai investigar o caso. O suspeito permanece em liberdade.

(Foto: arquivo GCM / Texto: Michel Lopes)