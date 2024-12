Encerramento dos cursos de Educação Inclusiva de 2024 acontece na Sala Verde

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Educação realizou, na última sexta-feira (29), na da Sala Verde, o encerramento dos cursos de Educação Inclusiva, ofertados pelo Poder Público Municipal no ano de 2024.

O momento contou com trocas de experiências únicas de partilha e aprendizado, com as explanações dos cursistas sobre práticas exitosas e reflexões enriquecedoras dos convidados.

Um dos temas abordados no encerramento foi a importância da inclusão social, para a garantia da igualdade de oportunidades, independentemente de raça, gênero, classe social, deficiência ou outras características pessoais.

A Secretaria de Educação parabenizou todos os envolvidos. “Agradecemos a envolvente participação dos cursistas e convidados que abrilhantaram a noite memorável e repleta de aprendizagens”, destacou o secretário de Educação de Itapeva.