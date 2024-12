Terceira edição do Itapeva Fight Championship será realizada neste sábado no Ginásio CCE

No sábado 07 de dezembro, acontece no Ginásio Crêscencio Ferraresi Santos, popularmente conhecido como CCE, a terceira edição do IFC.

O Itapeva Fight Championship já é um evento consolidade em Itapeva do gênero MMA, com lutas emocionantes e vem crescendo a cada edição. O evento está marcado para ter início às 18h.

De acordo com um dos organizadores do evento Jotape’h Oliveira estão programadas 20 lutas, nas modalidades de Muay Thai, K1, Boxe e MMA, sendo que em cinco delas terão lutadores da casa (Itapeva), sendo três lutadores de Muay Thai da equipe CT Oliveira Muay Thai e dois atletas de Boxe da academia CCF Bi Fit. O evento conta ainda com três disputas de cinturão.

O IFC vem revelando grandes talentos e levando o público a vibrar com cards bem disputados com alto nível de competitividade.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp (15) 99833-3045 ou no local enquanto houver ingressos, diferentemente das outras edições, desta vez o público deve ficar apenas nas arquibancadas, enquanto o espaço onde o octagon estará disponível somente para os atletas e equipe organizadora.