GCM apreende drogas no Parque Cimentolândia com auxílio da cadela Zoeh

Nesta sexta-feira (6), por volta das 12h45, durante patrulhamento pelo Parque Cimentolândia, na Rua Vicente Eduardo Araújo, um individuo ao avistar a viatura da Guarda Civil Municipal de Itapeva avisou outros cidadãos, gritando para eles a presença da viatura.

A partir daí várias pessoas saíram correndo para rumos diferentes, inclusive crianças que dificultaram a passagem da viatura, com isso não sendo possível a abordagem de alguém.

Foi empregada a K-9 Zoeh em um corredor do local, a qual apontou a presença do odor de drogas vindo de uma pilha de entulhos e que ao ser verificado foram encontradas as drogas. Todo material foi encaminhado a autoridade competente, que fez a apreensão de 23 porções médias de maconha pesando 209,3 gramas e 03 pedras médias de crack pesando 10,19 gramas.