No último dia 12 de junho, foi homologado pelo chefe do Executivo itapevense o procedimento licitatório referente a empresa que será a responsável pela construção de 150 casas do programa Minha Casa, Minha Vida, o qual Itapeva foi contemplada após pedido protocolado pela vice-prefeita Dra. Elza Galvão.

“Em março de 2023 estive em Brasília na tentativa de buscar apoio para conseguir ajudar a população itapevense a resolver um assunto de extrema importância: tentar reduzir o grande “déficit” habitacional que assombra o nosso município; coisa que pude constatar ao longo do tempo em que estou no cargo de vice-prefeita. Foi aí que começou a minha luta por habitações populares. Em Brasília, fiz amizades, conheci pessoas e consegui bons e importantes contatos junto ao Ministério das Cidades. Depois de muitas idas e voltas, em maio do mesmo ano consegui fazer com que meu pedido fosse protocolado”, explicou.

O pedido inicial seria de 1.000 unidades, mas o Ministério das Cidades subdividiu em faixas, de acordo com o nível populacional do Município. Menos de 100 mil habitantes – 150 unidades na Faixa 1. “Após a construção de 80% dessa obra, poderemos pedir a Faixa 2 – até 250 unidades. O local será o Jardim Kantian e o nome provável será Conjunto Habitacional Novo Jardim Kantian. Optamos por unidades multifamiliares para aproveitar melhor o terreno – apartamento. A licitação foi concluída em 14/06/2024 e a empresa vencedora é a RBV Construções Ltda”, disse.

Assim que teve o pedido protocolado, a vice-prefeita informou o prefeito, então foi feito o cadastro oficial e dado sequência nos demais trâmites, até que em 21/11/2023 foram informados de que Itapeva estava enquadrada e apta no novo Minha Casa, Minha Vida.

Mesmo sendo seu último ano ocupando e cargo, Dra. Elza diz que sonha em ver esses apartamentos sendo entregues à população. “O que mais quero é poder ver essas casas sendo construídas; é saber que ajudei a reduzir um pouquinho o drama da população que precisa de um teto. Gostaria de ajudar muito mais, mas, saber que ajudei alguém a realizar o sonho da casa própria já me deixa muito feliz. Espero que as futuras autoridades continuem essa luta”, finalizou.