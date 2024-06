Desde a noite de quinta-feira (20), a Secretaria de Meio Ambiente de Itapeva foi atingida por um incêndio que tomou conta de grande parte da propriedade. De acordo com a secretária da Pasta, Ariane Ferreira explicou que o incêndio foi acidental, provavelmente devido aos insumos da sede que são destinados aos agricultores. “Infelizmente o fogo pegou nesses insumos e por se transformar em uma serragem fica difícil de conter, mas o Corpo de Bombeiros atuou com muita competência e nossa equipe também está no local para retirar todo esse material”, disse.

Ainda segundo Ariane, os danos foram apenas com os insumos, não atingindo o patrimônio público.