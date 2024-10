Câmara entrega título de cidadania à professora Ester Neves

Após uma pausa por causa do período eleitoral, a Câmara de Itapeva retomou nesta sexta-feira (18) a realização das sessões solenes. Nesta noite, foi entregue o título de cidadania itapevense à professora e diretora Ester Antunes Neves, de 76 anos, mais de 30 deles dedicados à educação e mais de 50 em Itapeva. Ela foi a única homenageada da solenidade desta noite.

A homenagem, apresentada pelo vereador Júlio Ataíde (PL), fora aprovada pela Câmara ainda em maio de 2023, mas a solenidade com a entrega da placa que reconhece o título de cidadania só aconteceu agora, quase um ano e meio depois.

Nascida em Buri, Ester se mudou da cidade vizinha para Itapeva em 1973, dois anos antes de iniciar carreira no magistério. Formada em estudos sociais, história, pedagogia e psicopedagogia, ela trabalhou em diversas escolas da cidade e na Faculdade Metodista do Sul Paulista. Além do ensino, ela também foi diretora das escolas municipais Profª Leonor Cerdeira, na Vila Nª Sraª de Fátima, e Dom Silvio Maria Dário, no Centro.

A noite de homenagens

No evento, Ester agradeceu por esse reconhecimento. “Em Itapeva construímos nossos alicerces e nossa família. Agradeço aos meus alunos aqui presentes, muito me orgulho de cada um deles, que colaboram com o desenvolvimento da nossa querida Itapeva e fazem a diferença na sociedade. Criamos vínculos de amor e respeito e só posso dizer muito obrigado a todos. Foi difícil, muito trabalho, dedicação, você deixa de fazer muitas coisas importantes para se dedicar à escola, mas foi a profissão que escolhi. Hoje, me sinto realizada, fiz a melhor escolha”.

(Via Câmara de Itapeva)