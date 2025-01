GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, usando de sua competência legal, CONVOCA duas (2) Audiências Públicas sobre o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – EIA/RIMA do empreendimento “Linha de Transmissão – LT de 230 KV Itararé II – Capão Bonito C1 e Subestações associadas”, de responsabilidade da Cox Transmissora 1 S/A, Processo IMPACTO 301/2024 (e-ambiente 070691/2024-16), conforme informações a seguir:

A primeira se realizará no dia 04 de fevereiro de 2025, às 17 horas, no seguinte local:

ESPAÇO VERDE MICHETTI

Avenida Kazumi Yoshimura, 1090, Distrito Industrial

ITAPEVA / SP

A segunda se realizará no dia 05 de fevereiro de 2025, às 17 horas, no seguinte local:

AMANDU FESTAS E EVENTOS

Rua Jurandir Corrêa de Moraes, nº20, Vila Nova

CAPÃO BONITO / SP

As INSCRIÇÕES serão feitas PRESENCIALMENTE, a partir das 16h00 do dia da respectiva Audiência Pública, na recepção do local do evento.

Os ESTUDOS estarão à disposição dos interessados a partir de 14/01/2025, nos seguintes locais e horários:

Instituto Planeta Terra – Sala Verde

Avenida Higino Marques, 193 – Centro – ITAPEVA / SP

Dias úteis das 8h às 17h

Biblioteca Municipal Prof. Mario Gemignani

Rua Quintino Bocaiúva com Rua Silva Jardim, 111 – Centro – CAPÃO BONITO / SP

Dias úteis das 8h às 17h

Biblioteca Municipal de Itararé

Rua Quinze de Novembro, 69 – Centro – ITARARÉ / SP

Dias úteis das 8h às 13h

Prefeitura Municipal de Itaberá

Rua Coronel Amantino, 483 – Centro – ITABERÁ / SP

Dias úteis das 8h às 11h e das 13h às 16h

Para assistir à TRANSMISSÃO AO VIVO, os interessados poderão acessar o endereço eletrônico:

youtube.com/@semilsp

A CÓPIA ELETRÔNICA do EIA/RIMA também poderá ser encontrada na seguinte página eletrônica:

cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/eia-rima

São Paulo, 07 de janeiro de 2025.

Anselmo Guimarães de Oliveira

Secretário-Executivo do CONSEMA