Prefeita anuncia um alerta financeiro na Prefeitura de Itapeva

No final de terça-feira (14), a prefeita Coronel Adriana Duch fez um anúncio polêmico para a população. Ao lado do Procurador Geral do município, o advogado Dr. Victor Roncon e do secretário de Finanças, Laércio Lopes, comunicaram a existência de pendências referentes a pagamentos que ficaram em aberto na gestão anterior.

De acordo com os representantes do Executivo, diversas notas de serviços emitidas em 2024 não estão no orçamento de 2025, podendo comprometer o financeiro deste ano.

A equipe da prefeita participou da transição de governo com a antiga gestão, mas de acordo com o procurador Dr. Victor, durante o recesso do Executivo que iniciou em 9 e foi até 31 de dezembro de 2024, último dia do mandato anterior, notas e empenhos foram emitidos e não constam no orçamento de 2025.

Agora, a nova gestão da prefeita Adriana Duch anunciou que fará um levantamento de todas estas notas para que possa reorganizar o orçamento, com medidas que visem o equilíbrio das contas públicas, sem deixar de lado tais pendências que ficaram como herança da gestão do ex-prefeito Mario Tassinari.