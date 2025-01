Sebrae-SP oferece oficina para reenquadramento do MEI no Sudoeste Paulista

Microempreendedores ainda terão esclarecimento sobre a guia DAS, declaração anual e imposto de renda

O Sebrae-SP irá oferecer no próximo dia 23 de janeiro, a partir das 19h, uma oficina direcionada para o Microempreendedor Individual (MEI). A atividade será ministrada pelos analistas de negócios do Sebrae-SP, Claudio Rodrigues e Letícia Marques, na sede do Escritório Regional Sudoeste Paulista, localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, no Centro de Itapeva. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/s0x.

O MEI tem alguns benefícios, mas também obrigações. Sendo assim, o encontro servirá para que os microempreendedores esclareçam suas dúvidas sobre a guia DAS (contribuição mensal), declaração anual, imposto de renda e principalmente sobre o reenquadramento, para aqueles que foram excluídos do Simples Nacional e desejam retornar ou receberam o termo de exclusão e possuam alguma pendência, cujo prazo prescreve no dia 31 de janeiro.

É importante estar regularizado com as obrigações fiscais, para garantir ao Microempreendedor Individual acesso à crédito, regularidade no CNPJ, garantia dos direitos previdenciários, além de evitar multas e penalidades.

Vale ressaltar que, devido ao aumento do salário-mínimo de R$ 1.412,00 para R$ 1.518,00 em 2025, o valor da contribuição mensal, paga sempre até o dia 20 de cada mês, também teve um acréscimo, sendo R$ 76,90 para comércio e indústria; R$ 80,90 para prestadores de serviço; R$ 81,90 para comércio e serviços e 12% do salário mínimo para caminhoneiro, com variação no ICMS e ISS, dependendo da atividade exercida.

“É de extrema importância que o MEI participe deste treinamento, pois neste ano de 2025 houve mudanças importantes nas obrigações como MEI. Neste treinamento mostraremos quais são estas mudanças e ajudaremos os microempreendedores individuais a ficarem em dia com as suas obrigações fiscais e contábeis. Também ajudaremos aqueles que foram desenquadrados do MEI a retornarem ao SIMEI novamente que é a condição de Microempreendedor Individual”, reforçou Claudio.

SERVIÇO

Oficina “MEI em Dia”

Data: 23 de janeiro

Horário: 19h

Local: Escritório Regional do Sudoeste Paulista

Endereço: Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, Centro – Itapeva

Inscrição: https://forms.office.com/r/s0x