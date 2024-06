Denis Gonçalves dos Santos, na época com 40 anos, foi linchado após um acidente de trânsito, no dia 25 de junho de 2022, em Itapeva.

Denis era o motorista de um carro que atingiu uma mulher e seu filho. Pessoas que presenciaram o ocorrido, espancaram Denis com socos e chutes. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu com as agressões. Denis deixou três filhos, duas meninas e um menino, todos menores de idade.



Alguns meses depois do ocorrido, três homens foram presos.

Nesta quinta-feira, dia 13 de junho de 2024, aconteceu em Itapeva o Tribunal do Júri para julgamento do réu W.F.L., que foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado pela morte de Denis.

Familiares e amigos de Denis estavam presentes com camisetas estampadas com pedido de justiça (da imagem).

Relembre o caso na matéria do portal g1: https://g1.globo.com/google/amp/sp/itapetininga-regiao/noticia/2022/10/26/policia-prende-trio-suspeito-de-agredir-motorista-ate-a-morte-apos-acidente-de-transito-em-itapeva.ghtml