Dra. Rosana Nito é eleita a 1ª presidente mulher da OAB de Capão Bonito

No final do mês de novembro, a OAB elegeu suas novas diretorias nas subseções. Em Capão Bonito, que também tem advogados de Guapiara e Ribeirão Grande, a chapa “Força e Unidade” venceu com 92 votos, tendo como presidente a renomada advogada do município, Dra. Rosana Nito.

Dra. Rosana foi eleita em Capão Bonito a primeira mulher a presidir a Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no município, na eleição ocorreu no dia 21 de novembro.

Rosana possui 19 anos de experiência na advocacia, é especialista em Direito Previdenciário e atualmente é uma liderança feminina que vem se destacando em toda região devido aos bons resultados advindos de seu trabalho à frente do escritório Nito Advogados.

Sua trajetória começou de forma modesta, em um pequeno escritório de 2×3 metros, e hoje lidera um time composto por 26 profissionais, entre advogados, estagiários e pessoal do administrativo, que compartilham do mesmo compromisso em oferecer um atendimento de qualidade e trazer os melhores resultados aos seus clientes.

Este crescimento também foi fruto de um investimento contínuo em desenvolvimento pessoal e profissional, sendo que além da experiência técnica voltada ao trabalho jurídico, também é formada em diversos cursos voltados à gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento de negócios, ferramentas que certamente farão a diferença na sua gestão à frente da OAB – Subseção de Capão Bonito.

“A ideia de me candidatar à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) surgiu a partir de incentivos por parte de alguns colegas advogados, o que se concretizou ante o profundo desejo de ver a OAB mais unida, organizada e desenvolvida”, conta Rosana Nito.

A nova diretoria é formada por advogados das cidades de Capão Bonito, Ribeirão Grande e Guapiara, possuindo a seguinte composição: Rosana Nito (presidente), Donizeti Cruz (vice-presidente), Raí Chagas (secretário geral), Erik Nishi (secretário adjunto) e Vanessa Almeida (tesoureira), sendo que o compromisso de todos está pautado no fortalecimento da classe, promover a união entre os profissionais e desenvolver projetos que beneficiem todos os advogados.

“Tenho a convicção de que, com dedicação, transparência e trabalho em conjunto, farei o meu melhor para que a OAB e a advocacia como um todo sigam em constante evolução. Estou pronta para esse novo desafio e confiante de que juntos podemos transformar a realidade da nossa profissão”, finalizou Rosana.