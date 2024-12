GCM detém individuo por tráfico de drogas na Vila Dom Bosco

Por volta das 12h30 desta segunda-feira (09), equipes da Guarda Civil Municipal em patrulhamento preventivo pela Vila Dom Bosco, quando em dado momento pela Rua Vicente Eduardo Araújo, um indivíduo ao ver as viaturas empreendeu fuga com uma sacola na mão.

Por se tratar de local conhecido pela mercancia de drogas, os guardas se deslocaram ao local onde o mesmo adentrou, uma residência abandonada localizada no “corredor” e foi alcançado sentado num sofá com a sacola ao lado, sendo ela verificada e localizada várias porções de drogas e dinheiro.

O sujeito confessou estar na venda de drogas por ter dívidas, assim sendo recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado a autoridade competente, que ratificou a prisão em flagrante.

Apreensões:

R$ 645,20 em dinheiro; 140 pedras de crack pesando 27,18 gramas; 78 porções de maconha pesando 353,09 gramas; 250 eppendorfs com cocaína.