Cerimônia de premiação REDASP agitou Ribeirão Branco

No dia 30 de novembro, uma cerimônia de premiação aos classificados na REDASP (Olimpíadas de Redação do Estado de São Paulo)foi celebrada na EE Luiz José Dias, em Ribeirão Branco, em valorização aos alunos Classificados nessa olimpíada.

A celebração foi presidida pela Vice-diretora Érica Santos Teixeira e contou com a presença de Oziel de Pontes (Coordenador do Núcleo Pedagógico Educacional da Diretoria de Apiaí) e a PEC de Língua Portuguesa e responsável pela plataforma Redação e Leia SP professora Denise, Ivonete Oian Tavares (Secretaria Municipal de Educação) e Lucélia Viana (Professora Olímpica).

Inspirados pelo gosto da leitura e escrita, os alunos renovaram o compromisso de seguir buscando se dedicar no aperfeiçoamento da sua fluência leitora para impactar em sua escrita, meditando sobre essa premiação valiosa promovida pela SEDUC SP e incentivado por cada líder da aprendizagem ali presente.

“Que esse seja o início de muitos para nossa escola, que carrega o marco de escola Olímpica 2024, pois na OMASP nossa escola teve aproximadamente 50 medalhistas e 20 medalhistas na REDASP, com maior quantidade em medalhas de ouro em toda Diretoria de Ensino e SEDUC SP”, disse o Diretor Escolar Rogério de Moura Jorge.