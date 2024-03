Série de reportagens: Pré-candidatos a Prefeito em Itapeva

O Jornal Ita News está publicando uma série de reportagens com os pré-candidatos ao cargo de Prefeito (a) em Itapeva. São nomes apontados como possíveis candidatos na corrida eleitoral de 2024, os quais deverão correr atrás da confiança do povo para conquistar seu voto. Nossa equipe de redação enviou perguntas aos nomes que surgiram para disputar o maior cargo do município. A cada semana, estamos divulgando os entrevistados. Confira a entrevista com o médico Dr. Roberto Abud.

Roberto Luiz Abud, conhecido como Dr. Abud, é médico infectologista e atualmente trabalha em sua clínica IMP – Instituto de Medicina Preventina, na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva e também no Hospital Unimed Sudoeste Paulista. Itapevense de coração, Dr. Abud é natural de Pittsburgh – USA. Filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), o médico é um dos nomes citados como pré-candidato a prefeito de Itapeva.

Casado com Vera Lucia Ferrari Abud que também é médica, tem duas filhas. “Sou médico com especialidade em infectologia, Membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Pós-graduado em Saúde Pública, Especialista em Clínica Médica e Medicina de Urgência. Fui médico concursado efetivo do estado de 1985 a 2021 (era lotado na Vigilância Epidemiológica GVE XXXII – Itapeva). Presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva e do Hospital da Unimed, Sócio Fundador e Diretor Presidente da Associação para o Desenvolvimento Social ADS 1990 a 2004, voluntário até a presente data”, contou sobre sua carreira.

Referente a seu nome ser colocado à disposição das eleições 2024, Dr. Abud disse que pretende honrar o convite. “Me coloquei à disposição porque acredito que o PT através de todo trabalho que está desenvolvendo é um instrumento capaz de trazer a liberdade ao povo trabalhador e em conjunto com o governo federal, podemos alcançar a cidade ideal para todos. Como cidadão comprometido com os valores progressistas e os ideais do Partido dos Trabalhadores, sinto-me motivado a dedicar meu tempo e energia para trabalhar em prol de uma gestão transparente, inclusiva e voltada para as necessidades reais da população de Itapeva. Tenho convicção que posso representar os interesses dos cidadãos de forma responsável e eficiente, promovendo políticas que contribuam para a construção de uma cidade mais justa, igualitária e sustentável. Estou pronto para enfrentar os desafios que virão, para trabalhar incansavelmente em busca de soluções que beneficiem a todos os itapevensese honrar o convite que me foi feito”, declarou.

O médico infectologista acredita que o ano eleitoral será bastante diferente. “Acredito que esse ano eleitoral vai ser bastante surpreendente. O PT se encontra numa união com outros dois partidos, PV e PCdoB, a Federação Brasil da Esperança. Podemos então esperar muitas coisas da Federação. Espero que o processo eleitoral ocorra de forma tranquila, e desejo boa sorte a todos os pré-candidatos e candidatas que se colocaram a disputa”, disse.

Dr. Abud comentou sobre as bandeiras que defende e quais as áreas prioritárias que merecem atenção.“Como representante do partido dos trabalhadores e progressista, devo defender as bandeiras da luta pela igualdade racial, a defesa ampla dos direitos humanos e a promoção da justiça social. Acredito que a população de itapeva, anseia por políticas que melhorem de forma geral a perspectiva de vida e promovam a inclusão social. Isso inclui acesso universal a saúde, educação de qualidade, geração de emprego e renda, infraestrutura urbana adequada e políticas de moradia dignas. Dessas áreas prioritárias, é essencial o fortalecimento do SUS, sistema composto pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Prefeitura Municipal de Itapeva e Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. Vamos também incrementar o esporte nas escolas, não somente os de equipe mas também os individuais, quem sabe com uma olimpíada interescolar. Além disso, percebo um desejo crescente por transparência e participação popular na gestão pública, aspectos que considero fundamentais para uma democracia saudável e eficiente”, enfatizou.

Capital dos Minérios, Dr. Abud diz acreditar no potencial de Itapeva e sua rica história. “Itapeva possui uma riqueza cultural e natural incomparável. Seus belos cenários naturais, como cachoeiras, trilhas e paisagens exuberantes, são verdadeiros tesouros a serem preservados e explorados. Além disso, a cidade possui uma história rica e diversificada, com manifestações culturais tradicionais que merecem ser valorizadas e promovidas. Para destacar alguns pontos que precisam ser valorizados, destaco a importância de investir na preservação do meio ambiente e na promoção do turismo sustentável, aproveitando o potencial natural da região para impulsionar o desenvolvimento econômico local de forma responsável. Além disso, é fundamental valorizar e fortalecer a cultura local, apoiando iniciativas artísticas e culturais que promovam a identidade e o orgulho dos itapevenses. O que mais admiro em Itapeva é a sua comunidade acolhedora e solidária. É inspirador ver como as pessoas se unem para ajudar umas às outras em momentos difíceis e como valorizam as tradições e raízes culturais da cidade. Acredito que esse espírito de união e cooperação é um dos maiores tesouros de Itapeva e algo a ser celebrado e fortalecido”, comentou.

Para o médico, Itapeva tem capacidade de crescer e desenvolver com projetos voltados à população. “Implementação do turismo porque nossa cidade possui riquezas naturais belíssimas. Implantação de projetos de empresários industrias nossa cidade para aumentar a capacidade de geração de empregos. Implementar atividades culturais, como apoio a nossa querida Lira Itapevense, promover a Escola de Música tão preciosa para desenvolver nossos jovens talentos. São pontos chaves que eu quero fortalecer na cidade tendo como inspiração um projeto: o Projeto Bandeira, que foi implantado em Itapeva e teve muito sucesso, alcançou famílias de todas as áreas urbanas e rurais, contando com a atuação de todos os setores públicos em prol da família itapevense”, finalizou.