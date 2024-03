Na tarde de quarta-feira (27), equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender ocorrência de violência doméstica no bairro Santa Maria em Itapeva.

Ao chegarem no local os Policiais da GCM foram informados que o agressor, um homem de 65 anos, havia agredido sua companheira, uma mulher de 67 anos, sendo presenciado por uma testemunha que viu o homem com uma faca na tentativa de agredir a mulher e que foi desarmado pela testemunha.

De acordo com as informações, a mulher havia ido para a casa de parentes após as agressões. No local, os Policiais realizaram uma rápida negociação com o agressor que estava de posse de objetos perfurocortantes, e logo se rendeu e recebeu voz de prisão.

As partes foram levadas até a presença da autoridade policial que determinou a prisão em flagrante do agressor, o qual permanecerá preso e à disposição da Justiça.