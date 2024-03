A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Cras Morada do Bosque, realizou uma palestra sobre o tema “Habilidades Sociais”, para mães monoparentais (mães solo) com o assistente social Mizael Sampaio.

De acordo com o profissional, as habilidades sociais são as competências que um ser humano tem ao interagir de maneira produtiva e saudável com aqueles que estão à sua volta. “Também conhecidas como soft skills, tais aptidões se tornam cada vez mais importantes nos ambientes sociais”, explica.

Lembrando que as participantes do evento são assistidas por meio do PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Ele é oferecido em todos os Cras – Centro de Referência da Assistência Social e tem como objetivo apoiar famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo desta forma o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes assistidos.