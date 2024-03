O Jornal Ita News está iniciando uma série de reportagens com os pré-candidatos ao cargo de Prefeito (a) em Itapeva. São nomes apontados como possíveis candidatos na corrida eleitoral de 2024, os quais deverão correr atrás da confiança do povo para conquistar seu voto. Nossa equipe de redação enviou perguntas aos seis nomes que surgiram para disputar o maior cargo do município. A cada semana, divulgaremos alguns entrevistados. Confira a entrevista com Coronel Adriana Duch Machado.

Adriana é mãe, casada, atualmente é veterana da Polícia Militar após 32 anos de serviços. Um novo nome na política local, ela afirma que está à disposição do partido MDB como pré-candidata à Prefeitura de Itapeva. “Sim, sou pré-candidata à Prefeitura de Itapeva. Não encaro como um fardo e sim uma alegria ter a chance de continuar servindo a população, agora com uma atuação diferente, à frente da Prefeitura, porque essa é a minha vocação. O partido que me convidou a ser pré-candidata é o MDB, sendo o convite feito pela Deputada Federal Simone Marquetto, mulher forte, honesta, competente e temente a Deus, assim como eu”, disse.

De acordo com Adriana, o convite à pré-candidatura surgiu de maneira despretensiosa, mas acredita que devido a sua integridade em sua atuação na Polícia Militar. “Durante 32 anos honrei com muito amor e dedicação meu trabalho como Policial Militar, sendo os últimos 17 anos reservados ao cuidado da segurança pública de 17 municípios do Sudoeste Paulista, chegando à função de Comandante de Batalhão, ou seja, muito mais da metade de minha vida me empenhei em servir ao próximo. Com o passar do tempo, se aproximava o momento da inatividade na carreira, sendo “sondada” quanto à possibilidade de ingressar no Executivo Municipal.Fiquei feliz com a deferência e amadureci essa ideia junto à minha família que, prontamente, me apoiou na decisão. Finalmente em 12/01/24 me tornei “Veterana” da Polícia Militar, cumprindo a missão com dignidade, alegria, honestidade, empenho, verdade e sobretudo muita gratidão a Deus por ter permitido tanto em minha vida. O fato de trabalhar tanto tempo com a comunidade faz com que muitos conheçam minha trajetória de retidão de caráter, dedicação e amor à causa pública, creio que o serviço quando bem prestado faz com que toda sociedade caminhe tranquila rumo ao progresso e crescimento pessoal de cada cidadão”, explicou.

É sabido que o povo está cansado de falsos promessas e, de certa forma, saturado de política, ou políticos. Sendo assim, Duch acredita que esse olhar mude se bons cidadãos se puserem à disposição. “Como já dizia o pensador Platão: “Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam”, ou seja, todos nós almejamos uma vida agradável, decente e com plenas condições de desenvolvimento, portanto há a necessidade de que bons cidadãos se manifestem e se prontifiquem a ingressar na política. Cumpri com retidão minha missão na PM e agora me sinto apta e disposta para encarar essa nova tarefa, que certamente não será fácil, mas que me encanta pela possibilidade de poder contribuir para o crescimentosadio e necessário de nossa cidade. Interessante que algumas pessoas me perguntam nas ruas: “Verdade que a senhora é pré-candidata a prefeita?” E quando respondo que sim, logo emendam: “Eu já tinha desistido de votar, mas agora com a esperança desse novo nome, vou mudar de opinião”. Vivemos em sociedade e todos nós devemos ter a consciência da importância do voto e cada um terá sua parcela de contribuição para a conquista de uma Itapeva melhor”, ressaltou.

Sendo um novo nome na política local, Duch não vê o fato como um fator que pese. “A política é importante para que possa ocorrer o positivo e indispensável questionamento a respeito de todas as questões que afetam o nosso dia a dia: as leis, os regramentos de condutas, o respeito ao bem público e ao próximo. Durante minha carreira sempre trabalhei com a política, planejando e resolvendo problemas junto aos prefeitos, vereadores e demais autoridades, temas que impactavam diretamente toda a coletividade. As vivências que trago até aqui me capacitam a seguir em frente, aliado ao fato de ter significativos contatos junto aos Governos Estadual e Federal, que contribuirão demais para o progresso local. Também sou consciente que devo estar amparada por uma equipe gabaritada para trabalharmos juntos de maneira correta e unida”, discorreu.

Por outro lado, Duch esteve à frente do comando de uma das instituições mais respeitadas pela sociedade brasileira. “A Polícia Militar do Estado de São Paulo está rumo aos seus 200 anos de existência, é uma instituição robusta, respeitada, séria e que vive diuturnamente as realidades da população. Foi nessa casa que tive a oportunidade de me desenvolver como profissional e indivíduo, fazendo a diferença positiva na vida de muitas pessoas. Certamente essa intensa bagagem e minha credibilidade me qualificam a ser pré-candidata”, declarou.

Sobre o cenário político deste ano, Duch reforça a importância em escolher bem seu candidato. “É salutar que numa democracia pessoas se prontifiquem ao pleito. Creio que os cidadãos devem analisar criteriosamente a história de vida de cada candidato, bem como suas propostas para a evolução de nossa querida Itapeva”.

E caso se concretize sua candidatura, Coronel Duchjá visualiza o tipo de pessoas que gostaria de ter ao seu lado. “É de extrema importância os parceiros que escolhemos para nos acompanhar nesse desafio, portanto, com muito carinho e atenção estamos montando nossa equipe. Os critérios são: a lealdade, correção de atitudes, compromisso com a verdade e respeito ao ser humano. Importante frisar que todas as pessoas que caminham ao meu lado o fazem por acreditar que não basta mudar o nome do político ou buscar ganhar algum benefício financeiro, procuramos mudar a forma de fazer política no município”, finalizou.