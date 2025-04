Sebrae-SP e Prefeitura de Itapeva habilitam clientes a produzir e vender ovos de Páscoa

Entre os dias 27 de março e 4 de abril, o Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Itapeva e o Senai, promoveu um curso de capacitação voltado à produção de produtos de Páscoa, como ovos de chocolate, trufas e bombons, que ocorreu na Escola Municipal de Gastronomia.

O objetivo foi fomentar o empreendedorismo local e oferecer oportunidades de geração de renda. Ao todo, 14 alunas participaram das aulas e aprenderam técnicas práticas de confeitaria e receberam uma formação empreendedora. Foram abordados temas como gestão de custos, precificação estratégica e diferenciação de produtos, elementos essenciais para quem deseja iniciar ou fortalecer um negócio próprio.

“Pude conferir in loco o trabalho final das alunas, que além de bonito aos olhos, também foi muito esplêndido ao paladar. Foi uma turma bastante homogênea e realmente interessada em aprender as técnicas e começar a empreender, aproveitando a data festiva que deve deixar o setor mais aquecido. Ao final da capacitação, as alunas receberam os seus certificados de conclusão, simbolizando o início de novas possibilidades profissionais e comerciais”, comenta a analista de negócios do Sebrae-SP, Ana Karla Gussão.

Para a empreendedora Silvana Lacerda, que confecciona bolos, doces, pães e salgados, o curso irá aumentar o seu leque de produtos e a ajudar a aprimorar ainda mais a confecção dos seus quitutes.

“Participar do curso de ovos de Páscoa foi uma experiência verdadeiramente enriquecedora. O conteúdo abordado superou minhas expectativas e proporcionou um mergulho profundo no universo da confeitaria, especialmente nas inúmeras possibilidades de inovação no preparo de ovos. Uma das maiores surpresas e encantos do curso foi conhecer novas formas de apresentação, como o irresistível ovo de brownie, que abriu um leque de ideias criativas para aplicar em meu trabalho”, pondera.

Silvana conta também, que apesar de saber cozinhar deliciosos doces e salgados, possuía bastante dificuldade para chegar ao ponto do chocolate. “Entre os muitos aprendizados, o ponto certo da temperagem do chocolate foi, sem dúvida, um dos mais significativos para mim. Sempre tive dificuldade nessa etapa, e compreender melhor essa técnica me deu mais confiança e domínio do processo. Outro aspecto valioso foi o uso de diferentes insumos no preparo dos ovos, algo que eu ainda não explorava com profundidade. Agora, com esse conhecimento, me sinto ainda mais preparada para criar produtos com maior qualidade, sabor e apelo visual”, conta.

A quituteira avalia ainda, que além do conhecimento prático adquirido, o conteúdo teórico irá ajudá-la na expansão do seu negócio e em melhor administrá-lo. “O que mais me cativou durante esse processo foi a oportunidade de expandir ainda mais meu conhecimento nessa área que tanto amo. Além das práticas em cozinha, que já são extremamente valiosas, também tivemos acesso a aulas de gestão, que fazem toda a diferença para quem quer empreender com sucesso. Aprendemos sobre precificação, atendimento ao cliente, divulgação e estratégias de venda — elementos essenciais para transformar talento em negócio lucrativo. O curso não só me trouxe novas habilidades, como também reforçou minha paixão por trabalhar na confeitaria. Saio dessa experiência mais segura, criativa e com uma visão ampliada de como crescer nesse ramo tão doce e cheio de oportunidades. Gostaria de agradecer imensamente ao Sebrae-SP por abrir as portas para mais este curso tão transformador”, finaliza Silvana.