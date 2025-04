Homem falece após trágico acidente na SP-249

Um acidente envolvendo um ônibus escolar e um veículo Fiat strada, na manhã desta segunda-feira, dia 14, tirou a vida de um rapaz de 31 anos na SP-249, próximo do acesso ao bairro Jardim Kantian.

O homem era motorista do carro e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. No ônibus, que retornava para Itaberá, apenas uma passageira teve ferimentos leves, sendo atendida pelo SAMU.

Atenderam a ocorrência: Polícia Militar Rodoviária, SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica, a qual irá apurar as causas do acidente.

(Fotos: reprodução redes sociais/ Ilma Almeida)