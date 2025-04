Indivíduo é preso pela PM por porte de arma de fogo e violência doméstica

Na madrugada deste domingo (13), pelo município de Itapeva, a equipe policial foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal. No local, o homem correu para o interior da residência ao perceber a presença policial, escondendo algo sob roupas no sofá. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, no local onde esteve, foi localizado um revólver calibre .32, marca Taurus, sem numeração aparente, com cinco munições calibre .32 CBC (duas picotadas e três intactas).

Em um cômodo usado como depósito, foram encontradas mais duas armas: um revólver calibre .32, marca Taurus, um revólver calibre .38. As partes e o material foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.