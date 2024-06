N quinta-feira (13) por volta das 10h, a Guarda Civil Municipal foi solicitada por profissionais dos órgãos do município, para prestar apoio à um cumprimento de mandado judicial, com condução coercitiva.

O caso:

Segundo informações, duas senhoras com necessidades especiais, uma de 57 anos e outra de 61 anos, morando na mesma residência, estariam vivendo em condições desumanas e degradantes, onde estariam sob responsabilidade de uma suposta cuidadora de 61 anos, no qual segundo relatos, estaria aproveitando-se da vulnerabilidade das senhoras e utilizando-se dos benefícios por elas recebidos.

Os profissionais de saúde e assistência social por várias vezes em tentativas de verificar a situação, foram impedidas pela mulher, o qual se identificava como cuidadora das senhoras.

Diante dos fatos, a Guarda Civil Municipal juntamente com os profissionais envolvidos, com o mandado judicial em mãos, seguiram ao local, para diligências, e depararam com a residência das senhoras toda fechada. Seguiram então até a residência da cuidadora, para que deslocasse até o local e abrisse a residência. Momento que a mesma se negou.

Diante do ocorrido foi adentrado o local, a fim de verificar a veracidade dos fatos em que as senhoras se encontravam.

A que se dizia ser cuidadora negou em entregar as senhoras e também seus documentos, inclusive os cartões de benefícios. Todos os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial.

Pelo Plantão a suposta cuidadora se negou a entregar os documentos e cartões pertencentes as idosas.

Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade de Polícia Judiciária ratificou o auto de prisão em flagrante por crime de supressão de documentos pessoais, cartão dos benefícios previdenciários das idosas e desobediência.

Após a oitiva, a indiciada resolveu devolver os documentos e cartões. Então foi acompanhada pelos Policiais da GCM até sua residência para coleta dos objetos e posteriormente, se dirigiram até o Plantão Policial novamente, os documentos ficaram apreendidos para posterior entrega a quem de direito.

As senhoras foram encaminhadas a consulta médica e posteriormente ao Lar Vicentino. E a indiciada ficou presa e à disposição da Justiça.