Empresa Onix Turismo divulga nota de pesar sobre o acidente envolvendo um ônibus da sua frota com munícipes de Itapeva, que estavam a caminho de Aparecida do Norte. Veja:

“É com profunda tristeza e consternação que a Onix

Turismo comunica o trágico acidente ocorrido ontem com um de nossos ônibus, que estava a caminho de Aparecida, partindo de Itapeva.

Neste momento de dor, nossos pensamentos e condolências estão com as vítimas, suas famílias e todos os envolvidos. Estamos prestando todo o suporte necessário às autoridades competentes e às famílias afetadas.

A segurança e o bem-estar de nossos passageiros sempre foram e continuarão sendo nossa maior prioridade. Estamos colaborando plenamente com as investigações para entender as causas deste terrível acidente e garantir que medidas sejam tomadas para evitar que tragédias como esta ocorram novamente.

A Onix Turismo se solidariza com todos os afetados e se coloca à disposição para fornecer qualquer apoio necessário”.