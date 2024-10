Após acompanhamento, cidadão sem habilitação é detido pela GCM

Na tarde de quinta-feira (17), a equipe de Canil da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento preventivo no entorno de uma unidade escolar no bairro Jardim São Francisco, quando um veículo se aproximou da equipe e os Policiais da GCM puderam perceber que seu condutor estava sem cinto de segurança.

Diante da infração constatada, os Policiais da GCM deram ordem de parada ao condutor, o que foi ignorado por ele. Sendo assim, deu início a um acompanhamento, a ocorrência foi irradiada via Rede-Rádio da GCM e outras patrulhas foram no apoio ao acompanhamento. O Infrator percorreu por diversas ruas, cometendo várias infrações de trânsito e colocando em risco, outros condutores e pedestres usuários da via, após alguns minutos o infrator foi abordado. Logo que foi abordado o cidadão já informou que não era habilitado para conduzir veículo automotor. Diante dos fatos, se convenceram os Policiais da GCM de estarem diante de infrações de trânsito e também de prática de crime na condução de veículo automotor, conduziram o cidadão ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, a qual determinou o registro do Boletim de Ocorrência de Direção Perigosa, determinando também que o veículo fosse devidamente apreendido através de auto próprio e recolhido ao Pátio. Os Policiais da GCM lavraram todas as notificações relativas às infrações praticadas pelo cidadão.