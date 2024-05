Ampliando as divisas, Policiais Militares da Força Tática do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior sediado no município de Itapeva/SP, realizaram Palestra de Prevenção na Diretoria de Ensino- Regional Botucatu sobre tema: Polícia Cidadã e Programa Vizinhança Solidária Escolar PVSE.

O tema abordado tem como objetivo alcançar uma maior visão da gestão educacional sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e mostrar que prevenção se faz com colaboração. “Os problemas gerados pela falta de prevenção muitas vezes são bem graves, principalmente por envolver crianças e adolescentes. É preciso sempre estar atento ao tema, passar informações e orientações para não prejudicar o aprendizado dos alunos e sempre promovermos a cultura da paz. Nosso trabalho é orientar a gestão escolar para essa visão e mostrar o papel de todos dentro da prevenção, não podemos tratar o assunto como sendo só de Segurança Pública, a Polícia Militar é um dos elos dessa corrente e que envolve toda a Comunidade Escolar”, frisou Capitão PM MACIEL, Comandante da Força Tática, responsável pelas palestras.