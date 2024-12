Após perseguição, GCM de Itararé apreende mais de 10kg de maconha e prende taxista em flagrante

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé realizou, na manhã de terça-feira (03), a apreensão de aproximadamente 10 kg de maconha durante patrulhamento no bairro Jardim São Paulo. A operação teve início a partir de informações levantadas pelo Setor de Inteligência da Delegacia de Polícia, que identificou um táxi transportando grandes quantidades de entorpecentes pelas vias da cidade. Com isso, iniciaram as buscas pela veículo.

Conforme a corporação, durante o patrulhamento, os agentes localizaram o veículo suspeito e iniciaram o acompanhamento. Ao receberem a ordem de parada, o motorista desobedeceu, avançando em alta velocidade por cruzamentos e sinais preferenciais. A perseguição teve fim quando o táxi perdeu o controle e colidiu próximo ao cruzamento da Rua Sebastião Jacopetti. Nesse momento, o passageiro conseguiu fugir a pé e não foi localizado pelas autoridades, enquanto o motorista permaneceu no local e foi detido.

Durante a abordagem, o taxista jogou embaixo do carro um saco preto e, ao ser questionado, informou que se tratava de entorpecentes. Ao todo, o saco continha 15 tijolos prensados de maconha, totalizando cerca de 10,21 kg. O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Itararé e autuado em flagrante por tráfico de drogas. O veículo também foi apreendido e será submetido a perícia.