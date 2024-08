Nascido e criado em Itapeva, Fábio Macedo criou sua identidade nas redes sociais comentando sobre esportes, especialmente o Corinthians. Em conversa com o Ita News, Macedo lembrou de suas raízes e do orgulho que sente das suas origens. “Hoje eu não moro mais em Itapeva, meus pais sim. Atualmente moro em São José do Rio Preto, mas levo comigo as lembranças da minha cidade natal”, disse.

O Blog do Macedo iniciou em 2010, na época por mera diversão, para falar sobre esportes de uma forma geral, os clubes, torcidas. “Na verdade não deu muito certo e eu parei. Porém, em 2012 quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, eu reativei minha conta no Twitter (o atual X) para ver as notícias relacionadas ao campeonato mesmo”, lembrou.

O que Macedo não esperava era que seu comentário no post do Corinthians iria repercutir tanto. “A partir daí eu comecei a comentar em mais publicações e meu engajamento foi subindo, fui ganhando credibilidade e sendo conhecido”, disse.

Depois de um tempo, ele criou o seu Blog e colocava comentários sobre as notícias relacionadas ao Corinthians. O projeto ainda era pequeno, mas foi criando corpo e em determinado dia foi convidado a participar de um grupo de WhatsApp que tinha pessoas influentes, onde fez bastante contato.

Por meio desse grupo de WhatsApp, foi criado um site (Central do Timão) para que torcedores pudessem escrever sobre o Corinthians, assim como Macedo fazia em seu Blog. “Foi aí que começou a crescer meu público, fiquei mais conhecido, pois eu era um dos blogueiros do site e então surgiu o Blog do Macedo com divulgação de matérias. Sou muito grato por isso ter acontecido”, enfatizou.

Em meados de 2019, um pouco antes da pandemia, Macedo mudou de cidade e parou de escrever para o site e se dedicou novamente a escrever em sua conta no Twitter. “Tudo mudou de verdade em 2023, na eleição do Corinthians, foi quando eu ganhei um grande destaque”. Macedo acompanhou todos esse processo da eleição e fez críticas sobre os acontecimentos, tanto positivas quanto negativas, o que deu um verdadeiro “boom” para sua página.

Também nessa época, Macedo se aproximou de muitas pessoas do Corinthians e com isso seu trabalho foi ficando ainda mais reconhecido. Com seus contatos, as informações divulgadas em primeira mão alavancaram o Blog.

Somente no mês de junho de 2024, recentemente, Macedo iniciou o canal no Youtube e já conta com mais de 23 mil inscritos e ultrapassou a marca de 500 mil visualizações neste pouco tempo de criação, o que também aumentou seus seguidores no Instagram e no X. “Está tudo sendo tão bacana, eu não esperava essa repercussão, nunca procurei ser famoso, conhecido, eu sempre fui discreto, mas tudo simplesmente aconteceu”, frisou. No total, juntando as redes sociais, as páginas do Macedo chegam a cerca de 8 milhões de visualizações por mês. “É muita gente assistindo, comentando, compartilhando, uma enorme e grata surpresa. Estou extremamente agradecido com tudo o que vem acontecendo e o mais engraçado é que minha rotina não mudou, eu continuo trabalhando normalmente e à noite me dedico ao blog. Muito obrigado a todos”, finalizou.

Confira o vídeo de apresentação do canal: https://youtu.be/RAvyX9gmyaU?si=HE_PAheEpjipfA2u

Craque Neto faz menção ao Blog do Macedo ao vivo no programa Os Donos da Bola: https://www.instagram.com/reel/C6X5f0cunay/?igsh=MWloNGM3ZWp6OTN1bA==

Recado do novo presidente do Corinthians ao Blog do Macedo: https://www.instagram.com/reel/C0FXogjvelS/?igsh=MTJ2MDRhdzNyNDFhZg==

