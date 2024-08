Objeto é avaliado em mais de R$ 20 mil.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé (SP) recuperou, na noite do último domingo (04), uma bicicleta furtada e prendeu, em flagrante, o autor do furto.

De acordo com a corporação, foi registrado, por volta das 15h30, na Central de Operações Inteligentes (COI), o furto de uma bicicleta, no bairro Ginásio. Com base nas informações, o bem, avaliado em mais de R$ 20 mil, havia sido furtado da casa do proprietário.

De posse das informações e das fotos do objeto, o comandante da corporação, Alex Oliveira, que estava no seu dia de folga, em passeio com a família, avistou, nas proximidades do bairro Novo Horizonte, um suspeito com uma bicicleta com as mesmas características do objeto furtado.

De imediato, solicitou apoio e abordou o indivíduo. Ao ser questionado, o mesmo alegou que havia comprado o objeto em segunda mão. Identificando como o mesmo furtado, o comandante GCM deu voz em prisão e, com o suporte das viaturas, encaminhou o autor do furto e a bicicleta ao plantão policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante. O objeto foi devolvido ao proprietário.

(Via: GCM de Itararé)