Falta pouco! No próximo dia 5 de agosto estará no ar o programa Bake Off Brasil, que contará com a participação da itapevense Alessandra Ibrahim.

Em seu vídeo de apresentação, na página oficial do Bake Off no Instagram, Alessandra conta que desde a primeira edição do programa já assistia imaginando se fizesse parte. “Agora eu estou tendo a oportunidade de ter essa experiência maravilhosa”, disse.

A empresária, hipnóloga e confeiteira lembrou do momento em que recebeu a notícia de que iria participar do programa. “Eu estava com meus filhos e simplesmente surtamos, ficamos em êxtase e quando lembro ainda ficou arrepiada”.

Assista o vídeo no link: https://www.instagram.com/reel/C-BHKRyJUti/?igsh=MzlkZ2l3OTJycHc=



Alessandra irá disputar o título de Melhor Confeiteira Amadora do Brasil, disputando com outros apaixonados pela arte da confeitaria. O Bake Off Brasil 2024 estreia dia 5 de agosto, para quem tem acesso aos canais Max e Discovery Home & Health e no dia 10 de agosto no SBT. O programa será apresentado pela artista Fabiana Karla. Boa sorte, @alessandra.ibrahim @aletakeacake

