O ator Matheus Tube, natural da cidade de Nova Campina, fez sua estreia nas telonas do cinema com o filme “Flores & Espinho”, direção do renomado Márcio Trigo.

Essa produção é uma releitura das obras de Machado de Assis (Dom Casmurro, A Cartomante, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Esaú e Jacó…), Matheus Tube interpreta o personagem Juca.

Matheus diz que foi um sonho gravar essa obra. “É meu primeiro longa-metragem, posso dizer que está incrível, sonho realizado”.

Com exibição única no Cineplex em Campinas, nesse sábado (27), será a vez no Cine Vera Cruz em Capivari. Nos próximos meses também no catálogo da Amazon Prime Vídeo.

Sobre a carreira, Matheus diz: “Sou muito grato a Deus, meus familiares e aos meus parceiros que sempre estiveram comigo, Gisele Freitas Trajes Finos, Grupo Mariano Filho, Academia Smart Move Nova Campina, Supermercado Avenida, Cabeleireiro Jeremias Carvalho, Farma Bela, Robson Praxedes Fotografia, Lima & Almeida Contabilidade. Grato pelo apoio Cultura e Turismo de Nova Campina / Jornal Ita News”, agradeceu o artista.