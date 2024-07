Na tarde de quinta-feira (25), um homem foi flagrado no momento em que cometia furto de cabos elétricos do padrão de energia da Prefeitura, que fica em um poste próximo no bairro CDHU.

ASSISTA O VÍDEO.

Pessoas que passavam pelo local filmaram a ação do meliante e em seguida acionaram a Guarda Civil Municipal.

Rapidamente as equipes de Rádio Patrulha da GCM foram até o local indicado, porém o homem já havia saído. Ele não foi muito longe, então os Policiais da GCM lograram êxito em abordá-lo nas proximidades do local do furto. O homem de 47 anos trazia consigo as ferramentas utilizadas para cometer o delito.

Indagado pelos Policiais da GCM sobre o furto, o homem confessou a autoria. Sendo assim, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária ratificou a voz de prisão, sendo ele recolhido preso na carceragem local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.