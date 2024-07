Na tarde de sábado, dia 27 de julho, aconteceu na Câmara Municipal de Itapeva a convenção dos partidos PDT, Democracia Cristã, Solidariedade, Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e União Brasil, com seus pré-candidatos a prefeita, vice e vereadores.

No encontro, os presidentes dos partidos e seus membros do diretório decidiram apoiar Lucinha Schreiner da Ação Social (União Brasil) como pré-candidata a prefeita e Dr. Leonardo Tassinari (PDT) vice, na coligação “Olhando pra frente, cuidando de gente”.

Lucinha é ex-secretária de Desenvolvimento Social de Itapeva e possui mais de 20 anos de experiência profissional com a vida pública. Dr. Leonardo Tassinari é médico geriatra, filho do deputado Dr. Ulysses Tassinari (in memoriam).

O período das convenções vai até o próximo dia 5 de agosto e o registro da candidatura deve ser até 15 de agosto.