Estudantes do 5º Ano B da Escola José Maria de Oliveira Celebram Heroínas Africanas e Afro-Brasileiras

Na penúltima semana do mês, os estudantes do 5º ano B da Escola José Maria de Oliveira, localizada no bairro São Roque, em Itapeva, SP, participaram de uma atividade especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Sob a orientação da professora Manuela, a turma mergulhou na história de heroínas africanas e afro-brasileiras, como Dandara dos Palmares, Maria Felipa e Luiza Mahin, figuras emblemáticas que lutaram pela liberdade e pelos direitos de seus povos.

Os estudantes se dedicaram a pesquisar e elaborar resumos sobre a vida e as conquistas dessas mulheres inspiradoras. Dandara, reconhecida por sua liderança na resistência contra a escravidão, Maria Felipa, que se destacou na luta pela liberdade na Bahia, e Luiza Mahin, uma importante ativista da época, foram algumas das personalidades que enriqueceram o conhecimento dos alunos.

Para complementar o aprendizado, a turma também confeccionou bonecos Abayomis, que simbolizam resistência e proteção na cultura africana. Com o tema “Ubuntu”, que enfatiza a interconexão entre as pessoas, os bonecos foram uma forma lúdica de materializar os ensinamentos sobre comunidade e solidariedade.

A professora Manuela destacou a importância de abordar essas histórias no ambiente escolar, promovendo uma reflexão sobre a valorização da cultura afro-brasileira e a diversidade. Os alunos mostraram grande entusiasmo e engajamento, demonstrando que as histórias de coragem e resistência são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A celebração do Dia da Consciência Negra na Escola José Maria de Oliveira foi um passo significativo para a conscientização e o respeito às raízes culturais do Brasil, reforçando a importância da luta pela igualdade e pela valorização das contribuições afro-brasileiras.