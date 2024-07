Um homem foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento na madrugada deste sábado (13) com uma perfuração no abdômen, provocada por um disparo de arma de fogo. A identidade dele não foi revelada. O caso aconteceu durante um evento promovido num bar, no Centro de Buri/SP.

De acordo com apuração do BC, a bala ficou alojada na vítima, que precisou ser transferida para Itapeva/SP. A Guarda Civil Municipal foi acionada, contudo, o estabelecimento já havia encerrado as atividades. Testemunhas que estavam nas redondezas compartilharam algumas informações com a equipe sobre o ocorrido.

Um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio deve ser registrado e a vítima ouvida pela Polícia.

(Imagem da Prefeitura de Buri / Texto por Michel Lopes)