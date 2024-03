A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada na tarde da última quarta-feira (20) via telefone 153, para atender ocorrência de furto na área central da cidade.

A Central de Monitoramento informou as equipes de radio Patrulha sobre as características dos suspeitos. Então os Policiais da GCM logram êxito em encontrá-los, os quais estavam de posse de diversos objetos.

Os adolescentes traziam os objetos no interior de uma mochila e confessaram que haviam subtraídos aqueles objetos de várias lojas no centro.

Dentre os adolescentes havia uma criança de onze anos, sendo assim, o Conselho Tutelar foi acionado para garantir que nenhum direito daquela criança fosse violado. Também foram acionados os genitores de todos os adolescentes, que compareceram e acompanharam a coerência no Plantão Policial. A criança foi entregue ao seu genitor que a levou pra casa.

A Autoridade de Polícia Judiciária tomou conhecimento sobre o ocorrido, determinou que os objetos fossem apreendidos. Os adolescentes foram entregues aos seus responsáveis legais e o Conselho Tutelar segue acompanhando o caso.