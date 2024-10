DISE e GCM apreendem grande quantidade de drogas na Vila Mariana

Além das drogas, os policiais ainda detiveram um jovem que estava em posse dos entorpecentes e quase R$ 400 em dinheiro.

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes -DISE e da Guarda Civil Municipal realizaram uma operação nesta sexta-feira (18), que culminou na prisão de um indivíduo e a apreensão de drogas e uma quantia em dinheiro na Vila Mariana.

De acordo com os policiais, houve uma informação de que um jovem estaria vendendo drogas em um conhecido “corredor” na Vila Mariana. Diante da informação foi realizada uma investigação preliminar onde foi identificado quem era o jovem.

Os policiais da DISE junto com os guardas municipais realizaram uma operação e conseguiram deter o suspeito. Com o jovem foram encontradas diversas drogas, sendo quatrocentos e quarenta e seis “pinos” contendo cocaína, duzentos e quarenta e três pequenas porções de maconha, uma porção a granel de maconha, quarenta e uma embalagens tipo “zip-lock” contendo maconha e trezentas e noventa e quatro pedrinhas de crack embaladas individualmente, houve ainda a apreensão de R$ 395 (trezentos e noventa e cinco reais) em dinheiro, sendo cédulas e moedas.

O jovem foi encaminhado para a delegacia onde recebeu voz de prisão e permanece à disposição da Justiça.